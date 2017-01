Confronta Donald Trump a demócrata Lewis que lo llamó "presidente ilegítimo"

Washington.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump , confrontó hoy al congresista demócrata John Lewis, el estado de Georgia, quien lo calificó como un "presidente ilegítimo".

"El congresista John Lewis debería dedicar más tiempo a arreglar su horrible distrito, que se desmorona al estar infestado de delitos, en lugar de quejarse de los resultados de las elecciones. Triste", escribió Trump en su cuenta de la red socia Twitter.

Lewis, un icono popular de las luchas civiles en Estados Unidos, declaró que Trump "es un presidente ilegítimo", al sostener que Rusia lo ayudó a ganar las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

El congresista hizo sus declaraciones al programa "Meet the press" de la NBC, que presentará la entrevista completa mañana domingo, pero cuyos extractos se dieron a conocer esta semana.

"Creo que los rusos participaron en ayudar a este hombre (Trump) a ser elegido (como presidente de Estados Unidos), y ayudaron a destruir la candidatura de (la demócrata) Hillary Clinton", expresó Lewis al presentador Chuck Todd.

"Creo que hubo una conspiración por parte de los rusos y otros para ayudarle a ser elegido. Eso no es correcto, eso no es justo, ese no es el proceso democrático abierto", aseveró.

Lewis, quien tiene 30 años como congresista, se sumó a un grupo de legisladores demócratas que anunciaron que no asistirán a la toma de posesión de Trump el próximo viernes, que incluye a los congresistas latinos Raúl Grijalva, de Arizona, y Luis Gutiérrez, de Chicago.

Lewis dijo que será la primera toma de posesión presidencial a la que se ausente desde su elección al Congreso en 1986.

"No puedes estar en casa con algo que sientes que está mal", declaró.

Otros demócratas se solidarizaron con el legislador, como la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien apuntó en redes sociales: "recordemos que muchos han tratado de silenciar al representante Lewis a lo largo de los años. Todos han fracasado".

Lewis, reconocido miembro del Partido Demócrata, fue golpeado por la policía de Alabama en 1965, cuando participaba en una marcha por el derecho al voto de los estadunidenses negros, en una jornada violenta que llegó a ser conocida como "Domingo Sangriento".