Conflicto entre vecinos en Balcones de Alcalá. Demanda solución a problema de drenaje

A parte de estar batallando casi a diario con las fugas de aguas negras, un residente de la colonia Balcones de Alcalá también tiene que lidiar con su vecina quien dijo ser presidenta de la colonia, que no lo deja que destape la alcantarilla llena de basura que está frente a su casa.

El denunciante de nombre Mario Cruz Cruz quien reside en la calle Nogal esquina con calle Everest de la colonia en mención, dijo que cuando trató de limpiar el drenaje para que no se siguiera tapando la tubería de su casa y que no se encharcara la calle, su vecina de nombre Belen Ticante no lo dejó y lo amenazó que si lo hacía llamaría a unos conocidos para que lo agredieran.

Agregó que ante los hechos presentó denuncia en su contra ante las autoridades ministeriales, donde los mandaron al Centro de Mediación y firmaron convenio de que jamas volvería a pasar lo de las amenazas, sin embargo, dijo que la mujer sigue haciendo lo mismo.

Inclusive fue a su casa y cortó unos árboles de su propiedad y con las ramas, llantas y piedras cerró la calle para que ya no transitaran por ahí los vehículos, en lugar de limpiar el área.

También hizo una zanja al lado de la casa para que las aguas negras circularan por ahí y no por su casa.

“Yo no quiero problemas, yo solo pido que vengan a reparar el drenaje porque no es posible vivir así”, comentó el hombre.

Indicó que este problema es de años y que las autoridades no han hechos nada por solucionarla.

A diario los vecinos piden la intervención de la Comapa, pero solo les dicen que van a ir a reparar el drenaje, pero nunca acuden.

Finalmente comentaron que no solo esa calle es la que tiene esa problema, que casi toda la colonia está así.

DENUNCIA. A parte de que no lo deja limpiar las alcantarillas, su vecina le cortó los arboles de su casa.