CONFÍA EN SU JERARQUÍA; ‘Bandido’ Vargas expone título superpluma del CMB

Ciudad de México

En el campamento del boxeador Francisco Vargas reconocen la calidad del retador, el también mexicano Miguel Berchelt, pero aseguran que nunca ha enfrentado a alguien de la calidad del “Bandido”.

Será el próximo 28 de enero en Indio, California, donde el “Bandido” realice la segunda exposición del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el “Alacrán”, monarca interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“No le quito peligrosidad a este rival, espero que sea una buena pelea donde Vargas demuestre su jerarquía como campeón, será un rival difícil, pero estoy seguro de que (Francisco) lleva lo suficiente para ganar esta pelea”, dijo el entrenador del “Bandido”, el sargento Guillermo Becerril.

Con paso invicto en el profesionalismo (23-0-2, 17 KOs), Vargas se medirá con un rival que solo ha perdido una vez (30-1, 27 KOs), en marzo de 2014, pero Becerril toma en cuenta el nombre de los rivales para sentenciar que su pupilo será el vencedor.

“Lo más importante es que (Miguel) no ha peleado con un hombre como Vargas, hay que ser honestos, no ha tenido un rival como Francisco, me voy por la experiencia, por los rivales a los que hemos enfrentado y a los que él ha enfrentado, creo que por ahí tenemos el chance”, añadió en entrevista con Notimex.

A menos de un mes para la pelea, el entrenador se enfocará en la fortaleza de monarca mundial, “quiero que cada golpe que él tire en el ring sea como con (Takashi) Miura, con potencia, con fuerza”.