Confía en acabar con delincuencia

Cd. Victoria, Tam./VMC

Aunque le duela la caída de elementos, el General Brigadier del Ejército del 77 Batallón de Infantería, Erwin Rodolfo Solórzano Barragán advierte que no se dejarán amedrentar por la delincuencia y confía en que en un breve plazo cambiarán la percepción que la gente tiene de la inseguridad.

“Seguiremos trabajando porque lo hacemos por convicción, porque no nos amilanamos de llevar sobre los hombros la responsabilidad de apoyar a las autoridades en su función de seguridad pública, eso es lo que estamos haciendo, apoyar a las autoridades para llevar la paz”,

Señaló que como institución les duele la caída de soldados en esta lucha contra la delincuencia porque, expuso, es el sentir de uno de sus compañeros que muere en el cumplimiento de su deber sin embargo reiteró eso no les afecta y seguirán colaborando con los tres niveles por recobrar la paz y la tranquilidad del Estado.

“Lógicamente cuando hay alguna afectación directa contra nuestro personal es el sentir de un compañero que cae en cumplimiento de su deber pero eso no afecta la institucionalidad, eso no nos afecta, duele sí duele como a cualquier elementos de la Policía Armada, de donde sea, civil no civil duele, pero eso no afecta la institucionalidad”, dijo.

Indicó que no es fácil exista una coordinación entre los tres niveles de gobierno en la lucha contra la delincuencia sin embargo, dijo, en Tamaulipas se logró y esperan en breve plazo, sin dar datos estadísticos, haber cambiado la percepción que la ciudadanía tiene en la actualidad de la situación que se vive en el Estado.

“Esperamos que en breve tiempo los resultados puedan darse a notar no solo en cifras, en datos estadísticos sino en lo que la sociedad percibe, esa es la idea no solo del Instituto armado, de los tres niveles de gobierno del Estado que está empeñado en lograr esta estrecha colaboración y esperamos que en breve tiempo, no quiero hablar de fechas, pero esperamos que esta percepción la tenga la ciudadanía”, indicó.