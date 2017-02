Condenan México y Cuba discurso xenofóbico de Trump

Cd. de México .- Legisladores de México y Cuba condenaron el discurso xenofóbico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual, sostuvieron, se traduce en políticas migratorias que atentan contra la dignidad de los mexicanos.



En Mérida, Yucatán, al concluir la XVI Reunión Interparlamentaria entre ambas naciones, los legisladores expresaron su rechazo a la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos.



"Representa un acto de hostilidad contra los países de América Latina y el Caribe", se argumenta en la resolución.



Las delegaciones de los dos países se pronunciaron a favor de una solución pacífica y por el pleno respeto al derecho internacional.



Al leer la Declaración Conjunta, la presidenta del Grupo de Amistad México - Cuba , diputada Maricela Contreras Julián, destacó que la delegación cuba na expresó su solidaridad y respaldo a México .



La diputada perredista indicó que los legisladores de Cuba exigieron un trato basado en la igualdad de los Estados y el respeto a la dignidad de su pueblo.



En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, del Senado de la República, Mariana Gómez del Campo Gurza, expresó que la relación entre México y Cuba es fructífera, lo que se refleja en esta Declaración Conjunta.



La panista agradeció a los congresistas isleños su acompañamiento y apoyo a la condena sobre los discursos xenofóbicos de Donald Trump.



"Gracias por rechazar la construcción del muro que representa un acto de hostilidad contra los países de América Latina y el Caribe, gracias por su solidaridad y respaldo", dijo.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba , diputado Esteban Lazo Hernández, destacó que las relaciones avanzarán siempre y cuando se desarrollen de igual a igual y no permitir jamás la intromisión en problemas internos.



"Nuestro país prefiere mil veces no tener relación diplomática que vender la dignidad, la independencia y la soberanía de la patria.



"Hemos condenado las amenazas que el Presidente de Estados Unidos lanzó contra México , porque no sólo es a este país, sino contra todos los de América Latina", dijo.



Indicó que ambas naciones hoy más que nunca deben estar unidas, por lo que deben trabajar en la resolución del acuerdo aprobado en la Quinta Cumbre de la CELAC."Con la firma de este documento, finalizamos un proceso fructífero para ambos países, se mantuvo el principio de hermandad, respeto, colaboración y solidaridad entre", añadió.En la declaración conjunta, la delegación mexicana se manifestó contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a, que causa daños cuantiosos e injustificables al bienestar del pueblono.Los legisladores mexicanos ofrecieron su colaboración para que continúen los esfuerzos hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre esta nación y los Estados Unidos.Ambas delegaciones consideraron que un elemento relevante en dicho proceso de normalización debe ser la "devolución inmediata" a la República dedel territorio que ocupa la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo.Los parlamentarios hicieron un respetuoso llamado al Congreso de Estados Unidos para que promueva el cumplimiento de las sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.