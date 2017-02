Concientiza escritora sobre cambio climático

A fin de concientizar a niños y jóvenes sobre los problemas que ocasiona el cambio climático, la camarógrafa, editora, escritora y directora de Animal Planet, Karla Munguía Colmenero, ofreció una conferencia en esta ciudad.

El teatro principal del Parque Cultural lució abarrotado de alumnos de diversos planteles educativos, quienes escucharon atentos el mensaje de esta joven mexicana.

Actualmente, Munguía es productora del documental “Musa, el arte de la conservación”, donde habla sobre el museo subacuático más grande del mundo.

Durante la charla , contó sobre cómo con perseverancia logró su objetivo de llegar a este canal internacional donde documenta la vida de animales salvajes.

“De las 34 mil solicitudes de todo el mundo, fui una de las seis finalistas para participar en “El Hallazgo”, un documental tipo reality en el 2006 para Animal Planet”.

Para ello, dijo, fue necesario que abandonara su carrera en comercio internacional, para enfocarse en la de licenciatura en comunicación.

“Ahora he notado un poco de negatividad con malas noticias. Quiero transformar esto, vamos a hacer algo por el planeta, por México y para mí estos escenarios son importantísimos, porque inyecto a los papás, a los chavos y sus maestros para cuidar el planeta”.

Explicó que el planeta es su primer amor, lo lleva en el ADN, por lo que pensó la manera de poder compartirlo.

“Si la televisión no viene a mí dije: pues porque no voy a dar conferencias. Está mucho mejor porque no estoy en tele en un horario donde no me pueden ver y a fuerza me oyen”.

Destacó que es maravilloso interactuar con los niños y jóvenes quienes reciben el mensaje de cuidar el planeta.

“Tenemos el planeta en nuestras manos, tenemos que tratarlo con cariño, respeto, preocupación y acción. A los niños los veo más activos que a los jóvenes en cuestión del cuidado del medio ambiente”.

Lo que está ocurriendo en el planeta, dijo, es el cambio climático más allá de un calentamiento global.

“Básicamente es informar, decirles que vean documentales, qué hacen por ayudar al planeta desde sus casas. No tienen que estar en Animal Planet para ayudar al planeta”.