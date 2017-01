Con 9, Chivas aguanta el 2-2 ante Monterrey

Rayados no aprovechó las ventajas que Chivas le ofreció y empató 2-2 en su presentación en el BBVA.



Monterrey vino de atrás para igualar hasta que el Guadalajara se quedó con dos hombres menos en el campo.



Chivas se fue adelante con goles de Rodolfo Pizarro y Edwin Hernández.



Pizarro conectó de aire un rechace de la defensa y de un bote venció al arquero Alexander Domínguez, esto al minuto 10.



Fue al 22' que llegó el segundo de los tapatíos, cuando Hernández remató solo tras un centro al área, y aunque Domínguez rechazó, no perdonó en el contrarremate.



Todo pintaba bien para Chivas hasta que llegaron las expulsiones de José Juan Vázquez, al minuto 34, y de Jaír Pereira, al 50'.



El "Gallito" se fue por una dura entrada sobre Celso Ortiz, y el segundo por pasarse de palabras con el silbante.



Las expulsiones invitaron a Rayados a irse por todo al ataque y no tardaron en responder.



Rogelio Funes Mori fusiló al 56' luego de que un cabezazo de él mismo había sido atajado por Rodolfo Cota.



Chivas se estaba defendiendo bien, pero no aguantó los embates constantes de Rayados, y en uno de esos, Dorlan Pabon sacó su fusil y desde fuera del área puso el balón en el ángulo derecho de Cota. Un golazo al 71'.



Monterrey no paraba de atacar y Chivas se defendía como podía, incluso cuando Alan Pulido se salió del campo unos minutos para ser atendido de calambres.



El resto del partido se jugó en el espacio del Guadalajara, que si no se llevó el tercero fue por la destacada actuación de su arquero Rodolfo Cota, que atajó todo lo que iba a su arco.



Cuando el silbante Érick Yaír Miranda señaló el final del partido, se escuchó un sonoro abucheo.



Monterrey llegó a 4 puntos, pero sigue sin ganarle a Chivas desde que Mohamed los dirige.



La próxima jornada, los Rayados visitan al Cruz Azul.

