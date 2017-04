Compró rancho de 30 millones en abonos, dijo Ismael Flores, líder de la CTM

Monterrey, México (27 abril 2017).- Al admitir haber comprado un rancho de 164 hectáreas en Montemorelos, el líder de la CTM en Nuevo León, Ismael Flores Cantú, aseguró que hizo la compra hace 30 años... y en abonos.





CTM de Guadalupe. Sin embargo, dijo no recordar cuánto pagó por la propiedad, que compró siendo dirigente de lade Guadalupe.

Además, afirmó haberle pasado a un sobrino el, porque "no es productivo".La finca actualmente tiene un valor de unos 30de pesos.En entrevista, el dirigente del sindicato de los trabajadores del Estado afirmó que la propiedad se la compró a un hermano del ex Diputado local priista Israel Rojas."Ese terreno se lo compré hace 30 años a Adolfo Rojas", señaló Flores."Se lo compré en abonos y ese terreno lo compré con un enganche que recibí de otro terreno que vendí a Archibaldo Rullán en La Encarnación, de una hectárea."En ese tiempo el terreno no tenía luz, ni nada", agregó, "y realmente no le encontré utilidad. No me dedico a eso".Señaló que después se lo entregó a su sobrino José Ángel Reyes Flores, sin dinero de por medio."Al poco tiempo, no tengo fecha, yo se lo pasé a mi sobrino, y le dije: 'A'i me lo pagas como puedas'."Porque realmente, como no es productivo, ¿para qué lo quieres? y él es ingeniero agrónomo", argumentó el líder obrero.Reyes es uno de los propietarios de la empresa Agropecuario del Noreste, que desde el 2008 aparece como dueña del megay es señalado como prestanombres del dirigente cetemista.EL NORTE publicó ayer que, además de tener un emporio de propiedades y cobrar cuotas millonarias a mercados, taxis, camiones y contratos sindicales, Flores posee la súper finca de 164 hectáreas en Montemorelos.Al ser cuestionado sobre cómo pudo entregar una propiedad de esa extensión sin pago alguno, Flores reviró y dijo que sí se le pagó, pero no recuerda cuánto."Yo se lo pasé a él (su sobrino)", señaló."Necesito ver cómo me lo pagó y todo, pero eso no tiene nada que ver, son situaciones muy privadas."Ésos son chismes y yo los atiendo a ustedes cortésmente", dijo al reportero."(El monto) no recuerdo, te juro que no lo recuerdo, para qué te voy a engañar".El cetemista rechazó responder sobre la bonanza de 29 propiedades con un valor de 100que tiene a través de sus hijos y parejas sentimentales, revelada en febrero pasado."Mira, ahorita el tema que vine a tratarte es el del. Lo demás, ahorita no puedo contestarte", expresó.Sobre las cuotas millonarias que se cobran en lasin rendir cuentas, con un monto estimado en 140de pesos, dijo que no está enterado de esa cifra."No sé a quién se las daban (las cuotas)", respondió irónicamente. "Si tú sabes a quién se las daban, es grave".El líder acusó a los priistas Abel Guerra y Rogelio Cerda de orquestar una campaña en su contra queriendo debilitar a la central obrera."No hay nada involucrado de lanacional", aseguró."Son Abel Guerra y Rogelio Cerda, es todo, ese par de delincuentes, que anda queriendo hacer tempestades en un vaso de agua".Durante la entrevista, Flores estuvo asesorado en sus respuestas por Clemente Almaraz, jefe de prensa de la bancada independiente en el Congreso local.