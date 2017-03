Complicado el transitar en colonia Las Fuentes

Tan so´lo ayer por la man~ana, en la interseccio´n de la calle 20 y bulevar Las Fuentes cayeron tres vehi´culos en menos de media hora, en lo que ya califica como un “pozo” y es que debi- do a la profundidad del mismo los dan~os a los coches fueron de

Es debido a las fugas que siguen sin ser atendidas que la formacio´n de baches no para, situacio´n que ya esta´ ocasionan- do dan~os mayores a la ciudada- ni´a y en especial a todos aquellos que viven, trabajan y circulan de manera regular por este sector.

consideracio´n.

“Esto ya es un caos, a cada rato

caen en esos hoyos y no hay nadie que venga a darnos una solucio´n, tenemos ma´s de una semana con esta situacio´n y hasta la fecha es hora que no hacen nada; hasta que Dios no lo quiera pase algo ma´s grave es que nos van a hacer caso”, dijo Jesu´s Jime´nez, vecino de esta colonia.

Lo peor de la situacio´n, segu´n mencionan, es que con las fugas se forman baches que son tapados por esa misma agua, haciendoimposibledimensionar la profundidad y taman~o de los mismos.

El llamado a las autoridades es de urgencia, ya que de permane- cer asi´, las consecuencias pueden ser au´n mayores.