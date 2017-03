‘Compete a todos combatir violencia’

Para combatir la inseguridad que se presenta en el país y Tamaulipas, los ciudadanos y gobierno deben luchar con política pública contundente y denuncia, dijo Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz , quien comentó que la violencia se debe combatir entre todos, ya que cuando los delincuentes se posesionan es difícil de erradicarlos.



“La paz siempre es nuestro destino global, si no luchamos por el equilibrio, si no hay una actitud nueva que tomar, tanto los que están en un cargo público, como los que estamos en la calle, realmente no podemos hablar de paz; la violencia hoy está permeado en todos los hogares y vale la pena política pública contundente, denunciemos lo que tenemos que denunciar, sin temor, porque el temor es lo que agobia a los ciudadanos y terminamos permitiendo ofensas”, dijo.

Ante la violencia y desapariciones, la activista explicó que es importante que se logre la participación de todos los sectores, para que colaboren con las autoridades y se sumen las responsabilidades.

“Más vale que nos unamos para apoyar las políticas públicas que tienen que ser muy firme en desmantelar las mafias”, recalcó.

LOS DEPORTADOS

La premio Nobel de la Paz también, en el tema migratorio, comentó que concierne a todos para presionar al gobierno para que pongan atención y acuerdos globales para apoyar humanitariamente a los migrantes que vienen de Centroamérica.

En el caso de Guatemala se realizan campañas “Rescatemos Nuestra Niñez”, para hacer conciencia entre los padres de familia y no obliguen a que emigren a otros países y se encuentren con atrocidades en el camino.

“El estado de Tamaulipas debe incrementar los presupuestos para que se atiende mejor a los ciudadanos que son expulsados debido a las nuevas políticas norteamericanas, pero también me alegra la idea de que todos los ciudadanos nos involucremos realmente a ver el tema de la migración”, dijo.

Necesitamos todo el esfuerzo para que veamos la realidad, y la realidad no es nada agradable; es violencia intrafamiliar, es pobreza, es abandono . Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz

COSTO FINANCIERO

>Ante la presión de las políticas de los Estados Unidos de cerrar puertas a centroamericanos, Rigoberta Menchú, explicó que todos los humanos son migrantes y que es importante organizarse para resolver la problemática a fondo y no sólo discursos.

>“Yo llamo a la gente para hacer todo lo posible, porque hoy por hoy necesitamos todo el esfuerzo para que veamos la realidad, y la realidad no es nada agradable; es violencia intrafamiliar, es pobreza, es abandono”, comentó.

>En el caso de la denuncia que se presentará mañana a la Comisión Interamericana por parte de Andrés Manuel López Obrador, en contra de la campaña de odio y defensa de los migrantes en Estados Unidos, expresó que la CIDH ha tenido muchos casos y poca respuesta.

>“Yo no digo que no se pongan las denuncias, es una base muy importante, es un despertar para la conciencia global, pero no dejemos de condenar los hechos acudiendo a nuestros propios tribunales, hay que instruir a los consulados”, dijo.

>La activista encabezó el evento en Reynosa “Mujeres Formadoras de Paz”, en el parque cultural.