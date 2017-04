Comparte Paris Hilton foto junto a Miguel Ángel Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de su visita de hace unos días a la CDMX, la empresaria y "socialité" Paris Hilton , se reunió con Miguel Ángel Mancera , jefe de gobierno capitalino.

En su cuenta de Twitter, Hilton compartió una imagen junto a Mancera y escribió:

"Agradable encuentro con el alcalde de la Ciudad de México, Un hombre tan agradable. Me encanta su ciudad y la gente que vive ahí".

Hilton estuvo hace unos días en el Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula E.

Lovely meeting the Mayor of #Mexico City @ManceraMiguelMX. Such a nice man. Love his city & all the people who live there. #I????? pic.twitter.com/VMYMVZOfQQ