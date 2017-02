Comparte Barack Obama mensaje de San Valentín a Michelle

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama , dedicó un mensaje a su esposa Michelle con motivo del día de San Valentín.

"Feliz San Valentín, Michelle Obama. Casi son 28 años contigo, pero siempre se siente algo nuevo", escribió Obama en su cuenta de Twitter.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen de la pareja en la oficina oval de la Casa Blanca de 2015.

Ésta no es la primera vez que Obama comparte imágenes con su esposa en las redes sociales. Algunas, incluso, se compartieron miles de veces en redes sociales.

Happy birthday, @FLOTUS . Thank you for all you do. pic.twitter.com/ITj9tbXk68

Ring in the new year with the one you love. pic.twitter.com/lWjSZtN9N7