Comparecerá ex director de FBI ante el Senado de EUA

Washington DC, Estados Unidos.- El ex director del FBI, James Comey, comparecerá en sesión abierta ante el Comité de Inteligencia del Senado, luego de su despido del buró por parte del Presidente de EU, Donald Trump, después que realizara investigaciones sobre los nexos con Rusia de su ex asesor de seguridad, Michel Flynn.



"El comité se reunirá para recibir el testimonio del ex director sobre su papel en el desarrollo de la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, y espero que él aclare para los estadounidenses los recientes acontecimientos que han sido ampliamente reportados en los medios", indicó Richard Burr, presidente del Comité.



La comparecencia, aún sin fecha, ocurrirá después del 29 de mayo, luego del Día de los Caídos en Estados Unidos.