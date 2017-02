Comparece 'El Chapo' por segunda vez ante juez de Nueva York

Es su segunda cita ante la corte federal que le imputó 17 cargos de narcotráfico, lavado de dinero, secuestro y homicidio.



Una caravana de policías trasladó a "El Chapo" desde el Metropolitan Correctional Center de Manhattan hasta la Corte del Distrito este, en el centro de Brooklyn, donde el pasado 20 de enero se declaró inocente de las acusaciones en su contra.



A la audiencia, celebrada en medio de un gran despliegue de seguridad, asistieron la esposa del narcotraficante, Emma Coronel, y su abogada en México, Silvia Delgado.



La defensa de "El Chapo" protestó por las condiciones de encarcelamiento que sufre el narcotraficante mexicano.



Esgrimieron que su cliente permanece encerrado durante 23 horas del día en una unidad especial de la cárcel y agregaron que las autoridades de la cárcel no le permiten recibir visitas de su esposa ni de su abogada mexicana.



El juez se negó a sopesar las condiciones de Guzmán en prisión.



En esta oportunidad, el juez Cogan revisará el estatus de la causa, mientras se fija la fecha del juicio que podría durar meses y acabar en una condena a cadena perpetua.



También escuchará los asuntos que cada una de las partes solicitó tratar en la audiencia: la fiscalía cuestionará a los abogados de la defensa pública, mientras que la defensa cuestionará el proceso de extradición que llevó a su cliente a Nueva York .



La parte acusadora, representada por el fiscal Robert Capers y el oficial antinarcóticos Arthur Wyatt, alega que los defensores públicos Michael K. Schneider y Michelle Gelernt representan a dos potenciales testigos del Gobierno estadounidense y a tres cómplices de "El Chapo", que han sido miembros o han estado asociados al Cártel de Sinaloa.



Según publica Univision, podrían poseer información privilegiada que favorezca a Guzmán, en detrimento de sus antiguos clientes.



Capers y Wyatt no señalan nombres en el recurso donde plantean el posible conflicto de intereses, enviado al juez el pasado 27 de enero.



Para la audiencia de este viernes, los defensores públicos que le fueron asignados a Guzmán ya anticiparon que cuestionarán las condiciones en las que fue llevado a cabo el proceso de extradición de Guzmán, el pasado 19 de enero.



En dos recursos enviados esta semana al juzgado, reclaman que los abogados mexicanos de "El Chapo" no fueron notificados de la operación y que, al cabo de una semana, ellos tampoco recibieron ninguna documentación que avale el traslado de Guzmán.



Joaquín "El Chapo" Guzmán (izq.) es mostrado con un intérprete en la corte en la ciudad de Brooklyn, Nueva York . Foto: Reuters