¿Cómo detectar que sí existen problemas?

Recientemente se han conocido casos en los que se ha puesto al descubierto el maltrato al que someten a menores en guarderías infantiles de Reynosa, por lo que hoy en día es un temor al que se enfrentan muchos padres de familia, el no saber si los ni los niños son tratados con respeto y cuidado.



Este tema se ha convertido en una preocupación constante, por lo que es importante aprender a detectar las conducta s de los pequeños, que en determinado momento pueden delatar las condiciones dañinas a las que se enfrentan.

De acuerdo al psicólogo clínico, Marco Antonio Meza Flores, es de suma relevancia que a pesar de que se tengan buenas referencias del sitio en donde se deja a los pequeños se preste especial atención a la comunicación no verbal de sus hijos, en el caso de los bebés o de su carácter en el caso de niños mas grandes

SEÑALES DE ALERTA

* Es normal que los menores se sientan realmente incómodos en un lugar que les es extraño, a pesar de la cantidad de actividades nuevas que se les presentan, así como también es muy común que presenten cambios de humor al tercer o cuarto día de guardería (o a veces a la semana), cuando se ha pasado la “novedad” y el mal humor persiste, entonces ese es un foco de atención.

“Cuando los niños están bajo una situación que represente un daño a sus integridad se vuelven huraños, agresivos, se resisten a hacer contacto visual con la gente que los rodea”, explicó el psicólogo.

* También indicó que llorar y batallar cuando se le lleva a la guardería o el que parezca asustado alrededor de quien lo cuida o de otros adultos, puede ser también un indicativo de que algo está pasando.

* De manera física hay que tener cuidado cuando llegan a casa con moretones inexplicables, rasguños, quemaduras, huesos fracturados, ojos negros, cortaduras, mordeduras u otras lesiones, especialmente si estas o de cualquier otro tipo, son repetitivas y muy especialmente si se habla de fracturas de costillas, un hueso largo, o moretones en un bebé que aún no camina ni se mueve mucho, esto podría indicar maltrato físico.

TERAPIAS

El experto señaló que las terapias o las visitas a un especialista pueden ayudar a detectar estas situaciones a través de juegos o dibujos, siendo estos últimos una forma muy peculiar de descubrir el abuso del que son víctimas.

“De manera involuntaria, los niños suelen revelar muchas situaciones que viven, en el caso del maltrato , ellos suelen dibujar a las personas que abusan de ellos con líneas muy gruesas y muy marcadas, de un tamaño más grande del que usualmente se dibujarían ellos mismos, incluso con rasgos faciales distorsionados”, explicó Meza Flores.

Una vez que se sabe a lo que están o han sido expuestos, es vital que reciban una ayuda profesional para que puedan superar de una forma natural el trauma que esto les pudo haber ocasionado.

Por último, expresó que esto, sumado con la colaboración de los miembros de la familia, puede ser la mejor de las terapias al reforzar en su ideología que ellos no fueron ni son culpables de lo que les pasó, que son valientes, fuertes y sobre todo valiosos como personas, como niños o niñas y que no es un motivo por el cual no puedan llevar una vida normal como cualquier persona.

De esta manera aseguró que en un futuro aprenderán a detectar por ellos mismos toda aquella situación o acción que pueda ponerlos en riesgos y será mas fácil que puedan denunciarlo por si solos.