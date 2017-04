Comienza segundo día de Pal Norte

Monterrey, México.- El toque sensual del segundo día del Festival Pa'l Norte se lo dio Javiera Mena con una voz que sedujo.



Respaldada por tres mujeres, una que la apoyó en la parte musica l y dos más en las coreografías, la compositora originaria de Santiago, Chile, llegó al escenario Tecate Original cubriéndose del sol con lentes negros, y también con una plena confianza del trabajo que ofrecería a los cientos de espectadores congregados ya pese a dos horas de iniciado el evento.



La cantautora y productora seleccionó "Hasta la Verdad" para presentar su propuesta de pop electrónico.



El público la conoce bien a esta cantante que tiene ya 10 años de trayectoria, así que la recibieron con cariño y coreando sus rolas como "Otra Era".



En 25 minutos mantuvo a la audiencia cautiva y cerró su show con "No Te Pido la Luna", éxito de Daniela Romo que vistió de su electro pop.



Al término de su canción las dos bailarinas sellaron su número con un beso en la boca.



Después Javiera y las tres Mujeres que la acompañaron en el escenario se dieron un beso en la boca.



Más tarde en el escenario Tecate Light arribó la banda de indie rock Pastilla, que ofreció sur "Amor Metal" y "Comezón".



En este segundo día de actividades del festival se esperan las actuaciones de Maná , Jason Derulo, Drake Bell, Enanitos Verdes y Mon Laferte.



El evento está programado para terminar hasta las 02:00 horas.



Sube calor y asistentes a Pa'l Norte



El número de espectadores fue subiendo en el Parque Fundidora en el segundo día de actividades en el Festival Pa'l Norte, pero también el calor.



Un ardiente sol le puso ese toque caliente al ambiente, que fue mejorando conforme pasaron los horas.



Una audiencia más nutrida presenció la actuación de la segunda banda del line up The Mud Howlers.



Esta agrupación formada en Hermosillo tuvo una buena respuesta gracias a su propuesta de rock.



Nathan, cantante de la banda, presumió una potente voz en "The River" y "Magic Place".



"No los conocíamos pero canta súper bien", dijo una tempranera asistente a esta fiesta musica l.



Pero el ritmo que invitaría a mover el esqueleto llegó con los irreverentes de Master Plus.







Esta agrupación tapatía, formada en el 2010, armó su buen relajo entre una audiencia más nutrida por la mezcla de ritmos populares como la cumbia y lo norteño con el hip-hop, rock y electrónico.Esta combinación dio por resultado géneros nombrados por ellos mismos como 'Cumbiatrónico' y 'Sabrosindie', así que la raza se prendió.A esta horas muchos de los asistentes eran foráneos, pero también regios que querían desquitar el costo de su entrada viendo el show desde un principio.Al término de su show en el escenario Tecate Light el público le pidió otra.