Comienza a reflejarse actividad en el campo

Matamoros, Tam.

Así lo afirmó ayer Arturo Gutiérrez , indicando que en los recorridos que se han hecho en la zona ribereña entre Matamoros y Río Bravo, ya hay trabajando porque están obligados a utilizar el riego de asiento o pre siembra.

Menciona que por ahora no tienen problemas para utilizar parte del recurso que les asignó la Comisión Nacional del Agua debido a que las presas que abastecen la red hidráulica ya abrieron sus puertas el pasado 23 de diciembre.

Pero lo malo, dice, “es que parece ser que definitivamente no vamos a contar con la suficiente agua siquiera para 2 riegos, así es que quienes se vean obligados a utilizar el de asiento, podrían tener problemas posteriores para cuando la planta requiera de más, ya no habrá siquiera para otro completo”.

El agricultor asegura que no pueden hacer nada mientras la Conagua no incremente la dotación para este ciclo, lo que quiere decir que no habrá confianza en poder lograr una buena cosecha si es que la naturaleza no los favorece con más agua.

“Parece que habrá algo de lluvia en estos días, así nos indica el pronóstico meteorológico y de ser así, los productores se ahorrarían el riego de pre siembra, pero no es seguro”, reiteró.

¿Y el temporal?

> Para Arturo Gutiérrez , la situación más problemática se presenta en los predios de temporal, “porque es aquí en donde no hay la humedad necesaria y no podemos hacer nada mientras el cielo no nos mande la lluvia que necesitamos para poder sembrar”.

>No obstante, dijo que al igual que en la superficie de riego, en la de temporal ya se está trabajando para que a partir de la próxima semana se inicien las labores de siembra.