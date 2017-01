Colocan trampas gigantes para ratas en casas de diputados (VIDEO)

Tijuana, 2 de enero.- Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano de Mexicali, Célula 686, llevaron trampas gigantes para ratas a las casas de diputados locales en la capital del estado.

“Trampa. Rata de dos patas”, se puede leer en los artefactos colocados como protesta por diversas leyes recientemente aprobadas por el Congreso, que implican el aumento a los impuestos y a las tarifas del agua.

En manifestación a su inconformidad, la organización puso una trampa gigante para ratas a las afueras de los domicilios de los funcionarios que aprobaron esas alzas, una de ellas, como se aprecia en el video, es la residencia del diputado Felix Arango.

Uno de los integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, Leonardo Álvarez, compartió a través de redes sociales videos en los que se observa el momento en que acuden a los inmuebles a dejar las trampas. Cabe destacar que ningún diputado salió a recibirlos.

"Una persona que gana ese sueldo es para que es para que estuviera generando riqueza para el pueblo, pero nos está generando perdida", comenta uno de los manifestantes a las afueras de la residencia del diputado Arango.

"Los ciudadanos de Baja California estamos aquí para despedirlo, no lo queremos más ahí en nuestro Congreso del estado, usted no es un digno representante nuestro", agregó el manifestante.

Las acciones forman parte de una campaña cuyo fin es exhibir a los 15 diputados del Congreso local que aprobaron la Ley Estatal del Agua, así como leyes municipales de ingresos con aumentos por concepto como el Impuesto Predial, colocando mantas mediante las que se les exhibe como “judas” y traidores a la patria.

"Está despedido diputado, tenga el valor, así como traicionó a la gente de Baja California, tenga el valor de darnos la cara, no nos vamos a dejar, es una ratota".

"¿Qué se siente que vengan a molestarlo a su casa? A nosotros ustedes nos molestan los 365 días del año, a nuestro bolsillo, a nuestras familias, ya estuvo bueno, usted es un representante nuestro y ya no los queremos porque no hacen su trabajo como es debido, aquí estamos los patrones, el pueblo de Baja California, los que pagaron su salario, está despedido, usted no devela bien su sueldo", continúo el miembro del Congreso Nacional Ciudadano de Mexicali.

"Vamos a firmar una petición para que todos los ciudadanos de Baja California para que lo despidan".

"Y hacemos responsables a estos poderosos que se creen intocables de lo que nos llegue a suceder", concluye el manifestante.

El Congreso Nacional Ciudadano, de acuerdo con el portal Monitor Económico de Baja California, nació en agosto del 2009 en Monterrey y es una red nacional de organizaciones de la sociedad civil, y líderes ciudadanos independientes y apartidistas que buscan organizadamente, actuar como mandantes a través del ejercicio pleno del artículo 39 constitucional, que establece que el poder dimana del pueblo y por lo tanto, los mandatarios y servidores públicos, son empleados de los ciudadanos.