Colapsa túnel radioactivo en Estados Unidos

La alerta se emitió después de que se produjera el derrumbe en uno de los túneles cerca de la Planta de Extracción de Plutonio y Uranio a las 08:26 horas locales, informó el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Randy Bradbury, portavoz del Departamento de Ecología del estado de Washington, dijo que los funcionarios no detectaron ninguna liberación de radiación y que ningún trabajador resultó herido.



Dado que los túneles contienen materiales contaminantes, las autoridades ordenaron la evacuación de la planta, que se encuentra a 360 kilómetros al sureste de Seattle y cuenta con cerca de 200 mil metros cúbicos de material radiactivo.



El portavoz explicó no había trabajadores dentro del túnel cuando se derrumbó, pero que aún así los trabajadores cercanos fueron evacuados y a otros que estaban más alejados se les ordenó que permanecieran en el interior.



La planta de PUREX lleva vacía más de 20 años, pero sigue estando altamente contaminada tras haber albergado las operaciones de procesamiento de contenedores que habían almacenado plutonio.



El Departamento de Energía señaló que por el momento no se han tomado medidas respecto a los habitantes de los condados de Benton y Franklin, cercanos a las instalaciones nucleares, y en los que residen cerca de 280 mil personas.



La central nuclear de Hanford fue creada en 1943, dentro del proyecto Manhattan para el desarrollo de la primera bomba nuclear lanzada en Nagasaki, Japón, y posteriormente se dedicó a la generación de armas nucleares durante la Guerra Fría.



En 2007, contenía dos tercios de todos los residuos de alta radioactividad de Estados Unidos.