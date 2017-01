Coinciden empresarios contra el ‘gasolinazo’

Miguel Alemán, Tam.

Los empresarios gasolineros de la localidad coinciden en que las marchas de protesta por la inconformidad y demás muestras de repudio expresadas por parte de organismos no gubernamentales y la sociedad civil ante los exagerados aumentos en los precios de los hidrocarburos están justificadas, pues ellos también están viéndose afectados al no soportar la carga financiera por ser pequeñas empresas.

Aclararon que no están en contra del gobierno, pero tampoco es posible que vayan a estar trabajando sin obtener ganancia alguna, en relación a que ellos estarían comprando caro para luego vender barato, lo cual no sería redituable y que por esa razón no pueden respetar los precios bajos.

Revelaron que con el estímulo fiscal firmado por decreto presidencial el 27 del mes y año pasado, el cual se publicó al siguiente día, sólo estaría beneficiando a las grandes empresas o franquicias transnacionales con millonarios recursos para poder solventar dicha situación económica.

“Dicho estímulo está afectando a todos los que tenemos una o dos estaciones de servicio en esta franja fronteriza; mientras que los que tienen 50 ó 100 gasolineras en el interior del país sí pueden enfrentar esta difícil problemática”, explicó Ramón Rodríguez Garza.