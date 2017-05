Cofece vigila precios de gasolina

Añadió que el órgano regulador ya revisa los precios de Sonora y Baja California, la primera zona que se liberalizó a finales de marzo de este año.

Faya explicó que durante 2017 y 2018 habrá un mecanismo de control para regresar al precio fijo si el liberado no coincide con los costos de suministro y la evolución de los precios del petróleo.



Para darle revés al precio liberado, expuso, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con opinión de Cofece, debe solicitarlo a la Secretaría de Hacienda.



"Las medidas regulatorias que se están tomando en distintos frentes presuponen que existe una fase transición a lo largo de 2017 y 2018 incluyendo un sistema de regulación de precios", resaltó tras su participación en Onexpo 2017.



A partir de 2019, la Cofece sólo podrá determinar que no existan condiciones de competencia efectiva y se fije un precio, como ocurre en otros mercados.



En otro tema, dijo que la temporada abierta de ductos de Pemex Logística es un componente muy importante en esta fase de transición, sin pronunciarse sobre los retrasos que ha tenido el calendario.



"Es una de las medidas inmediatas que deben de ser adoptadas para remediar temporalmente los rezagos en infraestructura", aseguró, para que a través de estos procesos entren nuevos competidores al mercado.



Faya recordó al gremio gasolinero presente en la convención que Pemex ya no les puede condicionar la venta de combustible a cambio de que le contraten otros servicios como la entrega de gasolina en pipas de la empresa del Estado.