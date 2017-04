Coahuila: Bajan spot contra el PRI

México.- El Instituto Nacional Electoral ( INE ) retiró el spot del PAN en el que se compara la violencia de género con la continuidad del PRI en el Gobierno de Coahuila.

En una votación unánime, consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE avalaron otorgar al PRI las medidas cautelares para suspender la transmisión del spot .

En tal spot aparecen dos mujeres: una que aparenta ser una ama de casa maltratada y otra con condición económica más alta, que le dice a la pri mera que si no está cansada de los golpes que recibe y la conmina a cambiar, por ella y sus hijos.

La víctima de violencia cuestiona cómo le hace para salir de su situación, a lo que la otra mujer le responde que no le dé miedo y que le dé a su pareja con la puerta un golpe en la nariz, para que se pudra en la cárcel.

"Vota sin miedo, vota en defensa propia", agrega el spot del PAN.

El proyecto argumentaba la promoción de la violencia contra las mujeres como causa para suspender el spot , lo cual fue modificado en las consideraciones de los consejeros.

José Roberto Ruiz, presidente de la Comisión, planteó que el spot fomenta la violencia porque se llama a "golpear" en la nariz al agresor.

"En la ley electoral los partidos tienen la obligación de abstenerse de recurrir a la violencia", argumentó el consejero Ruiz sobre lo señalado en la Ley General de Partidos.

La consejera Claudia Zavala consideró que en el spot no hay violencia por razón de género, sino que se genera un estereotipo de las mujeres y se llama a la justicia por propia mano.

Por su parte, la consejera Adriana Favela afirmó que se utilizó el problema de la violencia contra las mujeres para atacar a otro partido.

Indicó que no hay una propuesta para atender el problema de las mujeres, sino solamente para equiparar la violencia de género con la permanencia de un partido en el Gobierno.

Con voz pero sin voto por no pertenecer a la Comisión, la consejera Pamela San Martín opinó que el spot no podría ser suspendido como un tema del que no se puede hablar.

Consideró que más bien se defendían derechos de mujeres y niños, y que suspender el spot va en detrimento de los mismos.

También argumentó que no había estereotipos sobre la debilidad de la mujer, sino una dramatización propia de un spot para dar un mensaje.

En todo caso, consideró, también hay una mujer empoderada rechazando la violencia de género.

Advirtió que no se llamaba a la violencia, sino que se utilizaba una frase coloquial para llamar a la institucionalidad, puesto que se decía claramente "que se pudra en la cárcel", que significa una denuncia, y "vota sin miedo", que alude a la participación electoral.

Finalmente, los consejeros de la Comisión votaron a favor precisando, como argumento pri ncipal, que se fomentaba la violencia en el spot y, en segundo término, que se reforzaban los estereotipos sobre las mujeres.

Por otra parte, la Comisión negó al PRI otorgar las medidas cautelares contra otro spot del PAN que menciona al candidato del tricolor al gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

En la pauta, Acción Nacional alude que Riquelme es un político de los "mentirosos" del PRI , que dejó a Torreón con baches, con una inseguridad e impunidad de miedo.

"Si no pudo con Torreón, menos con Coahuila, no votes por él", remata el spot , del que el PRI se quejó que no hay promoción de candidato ni plataforma electoral.

Los consejeros de la Comisión de quejas avalaron el proyecto al considerar improcedente la solicitud de medidas cautelares y apoyaron la idea de que los partidos tienen derecho no sólo a buscar el voto, sino también tratar de restarlos a otras fuerzas políticas con promocionales de contraste.