Claman campesinos por apoyos federales

Campesinos de Reynosa esperan que el Gobierno Federal entregue los apoyos y compensación que se deben desde el año pasado, ya que desde hace tiempo se promete y no llega.



Hilario Barrera Martínez, presidente del Catorceavo Comité Campesino, comentó que los recursos debieron haber llegado desde los meses de julio y agosto del 2016 y es fecha que no han obtenido nada.

“Decían que ya iba a comenzar a salir, ya vé que hubo varios paros en las carreteras y nunca les entregó nada, esperemos que ya sea la realidad de las cosas porque a la gente le hace falta ese apoyo porque tampoco esperamos tener una cosecha buena en este año”, dijo.

En lo que va del año sí han entregado algunos recursos, pero son pocos los campesinos que lo han recibido, a la mayoría se les debe.

Además, están pidiendo el registro único para poder pagar los apoyos y la compensación que están pendientes, lo que no debería ser, sobre todo para las personas que fallecieron y no pueden acudir a tomarse la foto y huellas.

“La familia no va a poder acudir a firmar porque no está el titular, eso no debe ser, yo creo que el gobierno se está sacando un ‘as’ bajo la manga para no pagarles, ya que están pagando demasiado tarde y eso lo está haciendo el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, cada día hay más trabas”, comentó el dirigente de los campesinos en Reynosa .