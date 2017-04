Circulan supuestas fotos de C. Duarte en Texas

NOTICIAS RELACIONADAS Interpol emite ficha contra César Duarte

Cd. Juárez, México.- Fotografías del ex Gobernador priista de Chihuahua César Duarte comenzaron a circular hoy en redes sociales, las cuales exhiben al político en una agencia automotriz en El Paso, Texas.



Usuarios residentes en esa ciudad fronteriza de Estados Unidos compartieron las imágenes del priista, las cuales fueron presuntamente captadas la semana pasada.



De acuerdo con los internautas, las imágenes fueron tomadas en la agencia Fox Toyota ubicada en Gateway Blvd W 11165.



Además, el pasado martes se difundió otra imagen del ex Mandatario en El Paso, presuntamente captada en un restaurante ubicado en la calle Mesa, donde se ve al priista acompañado de dos ex colaboradores.



Este viernes, la oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con sede en Lyon, Francia, emitió una ficha roja contra César Duarte , para desatar su búsqueda en más de 190 países.