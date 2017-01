Cinco menores procesados por portación de armas en los últimos dos años

Cd. de México.- En los últimos dos años, cinco menores de edad fueron procesados por portación de arma de fuego y a tres de ellos también se les vinculó con el delito de robo con violencia, informó la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa.



Rebeca Peralta, vicepresidenta de esta Comisión, señaló que aunque el número de adolescentes detenidos con alguna pistola se mantiene bajo, no se debe dar descanso a la lucha contra la portación ilegal de armas.



"Un arma de fuego por sí sola es ya un peligro en cualquier mano. Si esto lo llevamos a un menor de edad, el peligro aumenta a un máximo, y para eso estamos las autoridades, el Gobierno, los legisladores. Tenemos que evitar que este número de adolescentes procesados por portación de arma s no sólo no aumente, sino disminuya", dijo.



De los cinco procesados por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo, detalló Peralta, tres tienen 17, uno 16, y uno más cuenta con 15 años. Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra en las comunidades para adolescentes.



La asambleísta añadió que desde la Asamblea Legislativa se analizan estrategias para colaborar en el trabajo de prevención del delito, y así evitar sucesos como el ocurrido en un colegio de Monterrey, donde un estudiante baleó a su maestra y compañeros para después dispararse.



Una de las vías que se analizan, agregó la diputada, es solicitar a la Secretaría de Salud local realizar exámenes de salud mental en las escuelas del nivel básico.