Cimbran San Pedro en Nuevo León: ejecutan a 2 policías

Monterrey, México (20 mayo 2017).- El estruendo de 20 detonaciones de armas largas retumbó minutos antes de la medianoche en San Pedro, en un ataque que dejó a un mando policiaco municipal y a un elemento ejecutados dentro de su patrulla en una gasolinera.



Daniel Camacho Rodríguez, coordinador operativo de la Policía municipal, y del oficial Orlando Robledo Castillo se registró alrededor de las 23:45 horas en la gasolinera Oxxo Gas ubicada en el cruce de Vasconcelos y Treviño.



De acuerdo con fuentes policiacas, llegaron a cargar combustible en la patrulla 830.



Se estableció que los sicarios arribaron en una camioneta de color blanco y un vehículo negro, de los que no se proporcionaron más características, y dispararon al menos tres ráfagas de armas largas contra la patrulla pick up.



La muerte de Camacho Rodríguez ocurre 10 meses después de que su hermano Enrique, un ex policía de San Pedro que acababa de salir de uno de los penales del Estado, fue asesinado el 17 de julio en la Colonia Unidad Revolución, presuntamente al confundirlo con César Daniel.



En ese entonces se especuló que habrían confundido a Enrique con César Daniel, pues manejaba el automóvil Malibú del entonces jefe del Grupo Pirámide, un comando especial de la Policía sampetrina usado en acciones de alto impacto, como el combate al narcomenudeo y revisiones en antros.



Anoche, tras el reporte del ataque en la gasolinera, la zona fue resguardada por elementos municipales, de Fuerza Civil y agentes ministeriales, quienes extendieron el acordonamiento a dos cuadras a la redonda del lugar.



"Se escucharon bien fuerte los balazos, tuvimos que resguardarnos en la casa", señaló una vecina de la zona centro de San Pedro.



Otro testigo dijo que las personas que estaban en la gasolinera trataron de resguardarse de los delincuentes.



"Unos empleados y la gente estaba tirada en el suelo", relató. "Otros gritaban, corriendo a protegerse detrás de una minivan cerca de los baños, pero la mayoría se metieron al Oxxo".



La ejecución de los policías se suma al homicidio del pasado 3 de mayo en el Centrito Valle de tres hombres, entre ellos Michael Raziel Almela Martínez, señalado como el principal operador financiero de Dámaso López, "El Licenciado", sucesor de Joaquín "El Chapo" Guzmán en el Cártel de Sinaloa.



El última ejecución de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de San Pedro fue cometida el 14 de agosto del 2015, cuando sicarios acribillaron al tránsito Anuar Martínez, hijo del entonces director de la Policía municipal, Margarito Martínez.



Blindan San Pedro tras ejecución



Luego de la ejecución de dos policías de San Pedro, el municipio fue blindado en sus accesos y salidas, la consigna era ubicar a los agresores.



Testigos indicaron que iban en una camioneta blanca y un vehículo negro, no especificaron el tipo ni modelo.



Eran al menos cuatro hombres armados los que abrieron fuego contra los elementos policiacos que estaban por cargar gasolina en el Oxxo Gas de Vasconcelos y Treviño.



En las principales avenidas se instalaron patrullas, en varios puntos de Vasconcelos, Gómez Morín, Lázaro Cárdenas, Morones Prieto, Santa Bárbara.



Pero también las salidas como el Túnel de la Loma Larga, hacia Valle Poniente, por Calzada San Pedro, era evidente el cerco que las autoridades trataban de ponerle a los ejecutores.



Los filtros antialcohol que normalmente se instalan cada noche eran pocos ante el golpe que quería dar la autoridad para capturar al grupo de sicarios.