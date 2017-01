Cierran negocios en Nuevo León por temor a saqueos

Monterrey, México.- Negocios ubicados en la plaza Sun Mall de Guadalupe cerraron sus puertas y desalojaron a los clientes ante el temor de saqueos que pudieran presentarse durante protestas por el gasolinazo.



Cerca del mediodía, personas que acudieron a la plaza comercial, ubicada en Pablo Livas e Israel Cavazos, fueron desalojadas, mientras los empleados de las tiendas cerraron con persianas metálicas los locales.



Personal del centro comercial señaló que el cierre fue preventivo, pues tenían reportes de saqueos en tiendas cercanas.



Según una fuente cerrarían todo el día de hoy y abrirían hasta nuevo aviso.



Los cines, tiendas de autoservicio, ropa, calzado, de aparatos eléctricos y de celulares fueron cerrados.



"Están saqueando Soriana San Roque y vienen para acá, hay que desalojar por su seguridad", dijo uno de los empleados.



A través de redes sociales se han reportado presuntos saqueos en tiendas Soriana ubicadas en San Roque y en la Colonia Santa María.



Autoridades de la Policía de Guadalupe aseguraron estar vigilando centros comerciales para evitar saqueos.



Según información de la corporación, sólo el Soriana de Serafín Peña cerrará parcialmente.



El Walmart de Eloy Cavazos y San Sebastián estará abierto, así como el Soriana de Santa Rosa de Lima y Pablo Livas.



El Walmart de Carretera Reynosa y San Sebastián opera con normalidad, al igual que el HEB de Israel Cavazos y Pablo Livas.



Comercios del Municipio de García también cerraron sus puertas ante el temor de saqueos.



Un grupo de personas y conductores se manifestaron en una tienda S-Mart ubicada en el Bulevar Heberto Castillo y partieron al Palacio Municipal, donde protestaron durante unos minutos.



El Alcalde de García, César Valdez, confirmó el cierre de algunas tiendas departamentales, pero descartó saqueos.



Sin embargo, comercios como Soriana, Coppel, Merco, Hemsa, la casa de empeño First Cash y locales de plazas comerciales cerraron sus puertas para evitar incidentes.



Enrique Zúñiga, gerente de una tienda Coppel explicó que las cortinas metálicas fueron bajadas, por recomendación de la Policía, antes de que pasara el contingente, y las mantendrán así durante el resto del día.



Una situación similar ocurre en las tiendas Merco y Hemsa, las cuales fueron cerradas mientras pasaba el grupo de manifestantes.



Rogelio Hernández, guardia de seguridad de Merco, comentó que se mantienen en fase amarilla, es decir, en alerta ante posibles disturbios.



Las puertas de este comercio, así como el de Hemsa y otros locales pequeños, fueron cerradas por completo durante una media hora, y tras la manifestación reanudaron actividades normalmente.



En la casa de empeño First Cash, la entrada es limitada a una persona a la vez.



La manifestación no pasó a mayores y hubo vigilancia de policías municipales, quienes se encuentran en constantes rondines por los comercios.



Pese a que las tiendas en San Nicolás y Escobedo operan con aparente normalidad, mantienen la alerta por posibles saqueos.



En Plaza Sendero, vigilantes recibieron la orden que estuvieran alertas ante posibles disturbios.



"Las instrucciones es no cerrar, pero por ejemplo, tiendas como Soriana, Del Sol y Famsa tienen las órdenes de sus directivos de que si vienen ese tipo de manifestaciones, cerrar por precaución", dijo el encargado de vigilancia del centro comercial.



Un vigilante de Soriana señaló que, en caso de que se presenten saqueos, la indicación que tienen es la de colocar tarimas en los accesos que tiene el supermercado por Plaza Sendero.