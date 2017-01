Cierran más de 100 gasolineras en Chihuahua

"La situación en Chihuahua es caótica, la situación no es nada buena para la capital ni para el estado", consideró el consejero nacional en la zona norte de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Luis Fitzmaurice.



Tan sólo unas 12 estaciones operan en las afueras de la capital, indicó Fitzmaurice, pero su reserva de combustible es baja, con remanentes de entre 2 o 3 mil litros.



"El principal problema que tenemos ahorita es que Pemex no puede surtir gasolina, técnicamente ya no hay gasolina, queda cualquier cosa", enfatizó.



"Hay algunas empresas cerradas por falta de combustible".



Fitzmaurice pidió a los manifestantes que bloquean carreteras, casetas de peaje, vías ferroviarias e instalaciones de Pemex en Chihuahua que reconsideren sus actos de protesta, porque en gran medida se afecta a la población.



Anotó que empresas que requieren insumos han comenzado a detener sus producciones, además de que maquiladores han empezado a reducir turnos.



La problemática se ha extendido a otros municipios, aseveró Fritzmaurice, dado que el combustible se concentra en la planta de Pemex de la capital estatal, procedente de Ciudad Juárez y Cadereyta, Nuevo León, desde donde se traslada a distintas ciudades en el estado.

Explicó que el lunes estaban abiertas las 120 gasolineras existentes en la ciudad; sin embargo, el martes a las 12:00 horas comenzaron a cerrar algunas por falta de combustible. Este miércoles se sumó la mayoría a los cierres.