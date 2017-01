Cierran instalacionesdel PRD en La Cañada

Por medidas de seguridad hacia los miembros del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, permanecen cerradas las instalaciones de dicho organismo, luego de que los candados del portón y las chapas del inmueble fueron forzados la semana pasada.



Alejandro Pérez Santana, secretario del comité, manifestó que ante los constantes hechos de que personas desconocidas ingresan a la propiedad, donde se encuentra el recinto del PRD optaron por no abrirlas para evitar algún incidente a los militantes cuando acudan al edificio ubicado en el bulevar Miguel Alemán de la colonia La Cañada .

“Personalmente no me sentirá a gusto si algo le pasará a los compañeros ahí en el partido, no sabes quien rompió los candados, es por eso que tomó la determinación de cerrar”, dijo.

Señaló que ya se presentó la denuncia ante las autoridades correspondientes, para tener el argumentó del porqué están cerradas las instalaciones.

Destacó que no hubo robo de papelería del comité municipal, pese a las chapas fueron forzadas, sin detectarse que se hayan llevado algo del inmueble y desconociendo que es lo que andaban buscando o haciendo.