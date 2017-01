Choca 'Gullit' y es detenido

Apenas en su primer mes de regreso a León, el mediocampista Carlos Peña sufrió esta noche un percance vial en el que no hubo lesionados, pero por el que fue remitido a los separos de la Delegación de Tránsito.



De acuerdo a reportes del periódico A.M., el accidente ocurrió a las 19:00 horas en una de las vialidades de la zona norte de la ciudad.



Aunque oficialmente no se ha informado sobre los motivos de su detención, ni sobre las condiciones del jugador, fuentes extraoficiales informaron que los agentes viales que le remitieron detectaron aliento alcohólico.



Sin embargo, no se precisó si el volante de La Fiera se encontraba solo en su vehículo o venía con acompañantes.



Apenas en diciembre las Chivas decidieron dar de baja al "Gullit" del plantel del chiverío, para cederlo a préstamo al León, su equipo de origen, ante los problemas extra cancha que le detectaron al futbolista en el segundo semestre en el que vistió la camiseta rojiblanca.



Incluso Jorge Vergara, dueño del Guadalajara, reveló a CANCHA en diciembre que tras los problemas que padecía el futbolista con la bebida, lo sometieron a tratamiento y asesoría con un especialista holandés, sin obtener los resultados que la dirigencia esperaba.



Hasta el momento, el Club León no se ha pronunciado.