Santiago, Chile .- El Canciller chile no, Heraldo Muñoz, anunció que Chile dejará el Acuerdo TransPacífico (TPP), luego que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara hoy la salida de su país del proyecto.



"El TPP, tal cual lo conocíamos, ya no está sobre la mesa. Eso no significa, sin embargo, que Chile cambie de rumbo. Nos interesa seguir avanzando en la integración con países de la región Asia-Pacífico", afirmó Muñoz.



Lamentó que Trump haya retirado del Congreso estadunidense el proyecto de ley para integrarse al TPP.



"No hay posibilidad de mandar un proyecto (al Congreso chile no) que no incluya a Estados Unidos.



"La participación estadunidense es una de las cláusulas que está en el acuerdo. Podría pensarse en un escenario en que se implemente un TPP sin Estados Unidos, pero eso no sería un TPP, sería algo distinto", argumentó.



Además, dijo que en marzo próximo se realizará en Chile una reunión con el resto de los países del TPP para analizar detenidamente la situación, acciones y acuerdos en conjunto.



Añadió que Chile seguirá buscando tratados de comercio bilaterales. México dijo que buscaría inmediatamente acuerdos bilaterales con otros países que firmaron el TPP.



El TPP fue liderado por el ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y tenía como objetivo profundizar las relaciones entre las regiones con litoral en el Pacífico de América y Asia.



El TPP contaba con la participación de Australia, Brunei, Canadá, Chile , Estados Unidos, Japón, México, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, y fue firmado a comienzos de 2016.



Chile, el mayor exportador mundial de cobre, posee una economía pequeña pero abierta y tiene acuerdos de libre comercio con todos los otros miembros del TPP.





Y prometen rescate Australia y Nueva Zelanda

Australia espera salvar elal alentar a China y otras naciones de Asia para que se sumen al pacto, dijo su Ministro de Comercio.Sugirió que China e Indonesia podrían llenar el vacío dejado por Estados Unidos. Elaún debe entrar en vigor y muchos países no lo han ratificado.El Ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Todd McClay, expresó en tanto en un comunicado enviado que habló con varios funcionarios de países delcuando asistió la semana pasada al Foro Económico Mundial en Davos y espera que se reunan en los próximos meses para evaluar cómo avanzar."El acuerdo aún tiene valor como un TLC (Tratado de Libre Comercio) con los otros países involucrados", dijo McClay, agregando que era el primer pacto comercial de Nueva Zelanda con Japón, Canadá, México y Perú.