‘Checo’ mantiene racha

Sergio Pérez se recuperó de una mala arrancada, una ponchadura y tres paradas en pits para mantener con vida su racha de carreras en los puntos.

El piloto de Force India fue noveno en el Gran Premio de China , lo que le permitió llegar a 12 carreras consecutivas sumando para la clasificación.

El mexicano se patinó en el arranque con las llantas intermedias para lluvia, y antes de completar el primer giro tuvo un contacto con el novato Lance Stroll, mismo que ocasionó la pinchadura en un neumático.

“Se siente grandioso salir de una carrera entretenida con algunos puntos. La arrancada no fue sencilla porque tuve una salida muy pobre y perdí cinco o seis lugares antes de la curva uno”, explicó Pérez en comunicado del equipo.

“En cuanto solté el clutch, me patiné. Recuperé algunos puestos en la vuelta uno, pero después llegó el contacto con Stroll en la curva 10 y tuve una pinchadura. No creo que me haya visto en la parte interna porque no me dio ningún espacio”.