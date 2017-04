Cheadle: primer millonario haitiano

Cd. de México.- Don Cheadle adquirió los derechos cinematográficos y de televisión del libro "Prince of Darkness" de Shane White con planes de adaptarlo y protagonizar el filme.



Steven Baigelman, quien trabajó con Cheadle en la película biográfica de Miles Davis, Miles Ahead: Secretos de una Leyenda, ha vuelto hacer equipo con el actor para adaptar el guion del drama. Cheadle será productor y protagonista.



"Price of Darkness: The Untold Story of Jeremiah G. Hamilton", cuenta la historia del primer millonario con ascendencia africana que existió en Wall Street en la época de la Guerra Civil de Estados Unidos.



Hamilton rompió varios tabús de la época al casarse con una mujer de piel clara y ser propietario de una compañía de trenes en la cual estaba permitido que la gente de color viajara.



El libro de White ha sido premiado por la Sociedad de Historiadores de la Temprana República de Estados Unidos como el mejor libro y en el 2016 también fue reconocido como el mejor libro de Nueva York.



Cheadle es recordado por interpretar al superhéroe James Rhodes, también conocido como War Machine en las películas de Iron Man y Capitán América de Marvel.