Charla con Peña Nieto fue excelente.- Trump

En la conferencia que el Mandatario dio junto a la Primera Ministra británica, Theresa May, Trump confirmó la charla.



"Fue una conversación muy buena", dijo el magnate al ser cuestionado al respecto.



"Respeto a México. Amo a los mexicanos, pero (en EU) tenemos un gran déficit de 60 mil millones con México y no voy a dejar que eso pase. Hablé (con Peña Nieto) por una hora esta mañana sobre establecer una nueva relación. Pero millones de personas están perdiendo sus trabajos (en EU)... entonces, vamos a renegociar tratados de comercio y otros aspectos de nuestras relaciones. Tuvimos una buena llamada".



"Los mexicanos están bien representados. Pero yo represento a EU", añadió.



El Mandatario aseguró que su relación con su par mexicano es muy buena y agregó que ambos se comprometieron en trabajar en una relación justa.



Antes de la rueda de prensa, dos funcionarios del Gobierno de EU confirmaron a la agencia Associated Press la llamada, pero solicitaron el anonimato ya que no estaban autorizados a hablar sobre el hecho públicamente.



A su vez, un portavoz de la Casa Blanca confirmó al diario español El País y a la agencia EFE que sí se produjo la conversación entre Trump y Peña Nieto, pero no precisó nada más, ni siquiera quién llamó a quién.



Ayer, la crisis bilateral Estados Unidos-México subió de tono. Por la mañana, Trump dio prácticamente por cancelado su encuentro con el Presidente Enrique Peña, previsto para el 31 de enero.



Trump sorprendió incluso a la delegación mexicana encabezada por el Canciller Luis Videgaray, que estaba de visita oficial en Washington, cuando exigió por Twitter a México aceptar el pago del muro como condición.



Horas después, Peña confirmó la cancelación de su visita, también vía Twitter.



Ya por la tarde de ayer, Trump volvió a arremeter cuando exigió a México tratar de manera justa y con respeto a su país, y su Administración amagó con imponer un impuesto de 20 por ciento a las importaciones nacionales para financiar el muro.