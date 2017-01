Cerrarán gasolineras; protestan por aumento

Cierres de establecimientos que expenden combustibles, a causa del aumento a las gasolinas que entró en vigor a partir del 1 de enero del presente año, es el que tienen contemplados algunos de estos giros asentados en el municipio.

Como medida de inconformidad, los empresarios en el ramo, se suman a las protestas ciudadanas, sobre todo porque se verán afectados por el precio desorbitado, debido a que gran parte de la clientela ya está acudiendo al Valle de Sur de Texas a llenar su tanque.

Uno de los establecimientos que confirmó que suspenderá labores a partir de este 4 de enero, es el ubicado en avenida Madero Oriente con calle Río Grande en el fraccionamiento Del Río.

Este medio buscó al presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Río Bravo, Carlos Ulivarri López, quien aglutina a los empresarios gasolineros, no quiso entrar en de las, pues dijo, sus socios no le han autorizado a revelar los establecimientos que estarán en paro, pero sí adelanto que serán “varios” en el municipio, los que suspenderán el suministro al público, aunque no precisó por cuánto tiempo.

Será hasta este 4 de enero, cuando se confirme a ciencia cierta, cuántas gasolineras cerrarán sus puertas y por cuánto tiempo lo harán, incluso se adelantó que la única que confirmó la suspensión, es la que provee al municipio de Río Bravo.

IRRITAN. Precios de las gasolinas han generado inconformidad que apenas empieza.