Celebran 65 años de reinado de Isabel II en Inglaterra

Londres, Inglaterra (06 febrero 2017).- La Reina Isabel II volvió a hacer hoy historia al cumplir 65 años en el trono del Reino Unido, la primera monarca británica que celebra el llamado Jubileo de Zafiro.



"Hoy el Jubileo de Zafiro marca otro hito notable para nuestra extraordinaria Reina", dijo en un comunicado la Primera Ministra Theresa May.



"Es un testamento de su devoción abnegada a la nación que ella no esté celebrando con ninguna ceremonia en particular el haberse convertido en la primera monarca en reinar por 65 años y que decidiera seguir con las labores habituales a las que ha dedicado toda su vida", aseveró.



Salvas de cañón en la Torre de Londres y el Green Park londinense, así como una ceremonia militar con caballos y música castrense conmemoraron con solemnidad el aniversario de la llegada de Isabel II a la jefatura del Estado el 6 de febrero de 1952, con 25 años, tras la muerte de su padre, el Rey Jorge VI.



Además, fue emitido un sello especial con motivo de esta fecha y se reeditó un retrato de la Reina tomado en 2014 por el fotógrafo David Bailey, en el que aparece sonriente y luciendo el collar y pendientes de zafiros que le regaló su padre por su boda en 1947 con el Príncipe Felipe de Edimburgo, unas de las joyas más importantes de su colección.



La Princesa Isabel estaba de viaje en Kenia con su esposo cuando fue informada del fallecimiento de su progenitor, a quien estaba muy unida, y de su inmediato acceso al trono, si bien no fue coronada hasta el 2 de junio de 1953, un aniversario que celebrará el año próximo.



Pese al récord alcanzado hoy, se espera que la soberana disfrute del día en privado en su residencia de Sandringham, en el condado inglés de Norfolk, y no tiene programado ningún compromiso oficial.



Tampoco hay organizadas celebraciones populares, pues estas se reservan para un eventual Jubileo de Platino, que la soberana celebraría en 2022, el año de su cumpleaños 96.



Nacida el 21 de abril de 1926, la Reina celebró en 2016 sus 90 años con varios actos públicos y también un banquete para su familia y amigos en el castillo de Windsor, su residencia preferida a las afueras de Londres.



En el 2012 celebró por todo lo alto su Jubileo de Diamantes.



En una época de mayor exposición mediática que la que vivieron cualquiera de sus antepasados, Isabel II ha logrado con su seriedad y esfuerzo labrarse el respeto y cariño del pueblo, superando duros golpes para la monarquía como varios divorcios y escándalos en su familia, incluida la muerte de Diana de Gales, primera esposa del Príncipe heredero, Carlos.