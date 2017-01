Cautivan gemelas de dos razas en internet

Ilinois, Estados Unidos.- Un caso raro de un par de gemelas interraciales, que se da 1 en 500 veces, ha cautivado a las redes.



Se trata de Kalani, de tez blanca, y de Jarani, de tez negra, que nacieron el 23 de abril del 2016. Son hijas de Whitney Meyer, quien es blanca, y de su novio, Tomas Dean, quien es de raza negra.



Meyer, de Quincy, Illinois, relata que tuvo que mirarlas más de una vez cuando nacieron.



"¡Le pregunté al médico por qué la piel de Kalani era tan blanca!", dice la mujer de 25 años de Quincy, Illinois. "No entendía por qué se veía tan diferente a su hermana".



"Nadie cree que son gemelas ", señala Meyer. "Cuando salimos en público, las personas empiezan a mirarlas porque las visto de forma idéntica y es obvio que están confundidas".



El parecido termina con los conjuntos iguales de las niñas.



A pesar de que son gemelas , su madre relata que son muy diferentes.



"Kalani, a quien le decimos Lani, es nuestra hija ruidosa. Gatea por todas partes y no para", cuenta Meyer. "A Jarani no le gusta moverse. Sólo quiere que la carguen, y le encanta comer".



Las hermanas nacieron a menos de dos años después de que Meyer perdió a su hijo de 2 años, Pravyn, quien murió en un accidente.



"Ellas son mis bebés milagro", dice Meyer. "J es igualita a su hermano. Son idénticos. Cuando veo fotos de J, veo a Pravyn".



Whitney Meyer (der.) y Tomas Dean son los padres de las gemelas .