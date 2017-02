Castigan maestro de preescolar por abuso sexual infantil

Guadalajara, México.

El Juzgado Primero de lo Penal en Puente Grande encontró elementos suficientes para concluir que era responsable de abuso sexual infantil agravado contra una pequeña de 4 años, y le dio 16 años de prisión.



El hombre fue absuelto por otros tres casos y por cohecho, aunque también tendrá que pagar la reparación de daño en favor de dos víctimas.



En febrero de 2015, la Fiscalía General del Estado comenzó a integrar la averiguación previa 500/2015 a partir de la denuncia de una mujer que señalaba que el profesor de música de su hija había tocado a ésta.



Al investigar, personal del jardín de niños María Bancalari Bassaury, ubicado en Parques de Tesistán, Zapopan, se dio cuenta de que había por lo menos cinco casos más.



Todas las víctimas —la mayoría niñas— tenían entre 4 y 5 años.



"El Maestro Ray", un mercadólogo de 31 años originario de Ahualulco de Mercado, fue aprehendido el 7 de marzo del mismo año en un restaurante de Guadalajara, pero se abstuvo de hablar sobre los cargos.



"Las menores que me señalan fueron inducidas por personal del plantel y de la Fiscalía", indicó después en una declaración, que no tuvo más peso que las acusaciones que ya pesaban en su contra.



Policías investigadores, además, lo señalaron de haberles ofrecido 20 mil pesos para que lo dejaran libre, situación que no se pudo comprobar.



Al saber de los abusos, los padres de familia del preescolar reprocharon que el hombre estuviera solo con los menores durante las clases, a pesar de que, normalmente, una maestra lo acompañaba.



La Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino en el tema solicitando al Secretario de Educación, Francisco Ayón, que el daño fuera reparado.



"El Maestro Ray" apeló la sentencia, por lo que la decisión judicial será revisada por una segunda instancia.