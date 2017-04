Casi cuatro años después; recaptura PGJ a 'LadyRoma'

A Dalia se le considera una de las primeras "ladies", pues el 9 de mayo de 2013 intentó evadir su remisión al Ministerio Público amenazando a policías preventivos.



"¡No me toques, cabrón, soy familiar de Apolo Alfa y te vas a quedar en la calle!", advirtió a los uniformados, luego de conducir ebria un Porsche y arrollar a una anciana en Eje 2 Sur y Tonalá.



Los amagos fueron captados en video y rápidamente se le bautizó como LadyRoma en redes sociales.



La mujer que atropelló, una pensionada por viudez, falleció horas después en el Hospital de Xoco, por lo que Dalia fue consignada al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, consta en la causa penal 101/2013.



Sin embargo, obtuvo su libertad condicional, pero no volvió a presentarse ante las autoridades, que solicitaron al Juez 69 Penal una orden de reaprehensión, la cual fue cumplimentada este miércoles, confirmaron fuentes de la Procuraduría capitalina (PGJ).



El Porsche que conducía la mujer de 46 años de edad resultó ser de su novio, Roberto Paniagua Paniagua, un defraudador y clonador de tarjetas bancarias detenido en varias ocasiones, tanto en México como en el extranjero.



Paniagua fue ejecutado en agosto del año pasado afuera de un comercio en la Colonia Doctores, al tiempo que de LadyRoma no se sabía su paradero.



No obstante, agentes de la PGJ la capturaron con base en el mandamiento judicial y la trasladaron de nuevo al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.



Ella también tenía antecedentes, el más grave fue en 2009, cuando fue arrestada con Paniagua en Acapulco; traían dos coches con reporte de robo y 20 tarjetas bancarias clonadas, acorde con la indagatoria AP/PGR/GRO/026/2009.