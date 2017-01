Carlos Slim llama a no entregarse a Estados Unidos

El jefe de América Móvil celebró la solidaridad nacional ante los desafíos que representa el nuevo Gobierno de Estados Unidos y respaldó la posición del Presidente Enrique Peña Nieto de cancelar su reunión con Trump prevista para la próxima semana.



"No cabe duda que unidos somos más fuertes y que en estas negociaciones, que a mi me da la impresión que está más de nuestro lado que de los otros lados, tengamos una posición de fuerza, sin enojarnos pero sin entregarnos.



"Es una negociación ardua, difícil y afortunamdamente sabemos cuáles son las intenciones por parte de Estados Unidos y su Gobierno", afirmó.



Señaló que es claro que las sociedades en el mundo han cambiado y todos los paradigmas son 180 grados diferentes.



Dijo que Trump es un "gran negociador" que plantea cambios, aunque subrayó que sus ideas representan un "regreso al pasado".



Indicó que si Estados Unidos pone aranceles, no los va a pagar México, sino los importadores en el país del norte.



Refirió que la nueva política que quiere implementar Estados Unidos es similar a la de los años 20 del siglo pasado.



"Pensar en regresar al pasado glorioso de la industria americana que los llevó a ser líderes del mundo en el siglo 20 no funciona", dijo.



Slim Helú consideró que ahora la preocupación principal de México y su Gobierno deben ser los migrantes mexicanos que actualmente se encuentran en Estados Unidos .



"Ellos pueden sentir un desamparo por los anuncios que han estado haciendo", dijo.



"Hay que ver que las personas que no tienen sus documentos, se calculaba 2.5 millones, pueden tener su ciudadanía, buscar que muchos otros que ya están trabajando y hacen falta para los diversos servicios en Estados Unidos pueden tener ese estatus", agregó.