Carecen los obreros de asesoría sobre Infonavit

Ante la realidad de que trabajadores que cotizan o ex trabajadores que cotizaron en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, desconocen muchos de sus derechos y obligaciones en torno a su crédito o su cotización ante ese instituto, urge que instituciones y partidos políticos, brinden orientación gratuita.

Actualmente en Río Bravo, los trabajadores o ex trabajadores desconoce sus derechos, sobre todo, cuándo pueden perder su vivienda al dejar de laborar o cotizar ante el Infonavit .

Hay que resaltar que según las actuales reglas del Infonavit , se necesitan seis años, para que el trabajador o extrabajador, pueda perder su casa, al no cotizar o laborar formalmente, incluso a quien trabaje y cotice, o bien que ya no quiera su casa de interés social , el obrero requiere ayuda, ya sea porque se va a mudar de lugar de residencia, o porque no quiera seguir pagando (recibiendo descuentos de su sueldo).

Todas aquellas personas que adquirieron una casa de interés social , pero que quieran prescindir de ella, deben hacer el trámite cuando aún están laborando formalmente o cotizando, pues es la forma más fácil de echar todo para atrás, pero si tiene tiempo que dejaron de laboral, es muy difícil, pues pueden tener una deuda muy incrementada con el instituto, pues los intereses ordinarios y moratorios, siguen corriendo.

Si se deja correr el adeudo y no se cancela el crédito , mientras no se trabaje formalmente no ha forma de exigirle el cobro a quién ya no ocupa o no paga la casa, pero en caso de reingresar al mercado laboral, puede recibir fuertes descuentos de su nómina el trabajador.