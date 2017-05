Capturan dos cocodrilos en Madero

Tampico, Tamps.- Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil Municipal, capturó dos ejemplares de Cocodrilo de pantano juveniles (Crocodylus moreletii), en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La dependencia informó que tras una valoración médica, se identificó que los ejemplares tenían un peso de 20 kilos y medían 1.10 metros de longitud, los cuales se constató estaban en buenas condiciones físicas y de salud, por lo que fueron reintegrados a la Laguna del Carpintero, en el municipio de Tampico.

Resaltó que en este año suman 11 los ejemplares de reptil ubicados fuera de su hábitat en la entidad, mismos que han sido reintegrados.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a no tratar de capturarlos para evitar ser atacados por los reptiles, subrayando que la especie Crocodylus Moreletii se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Explicó que en el sur de Tamaulipas existe una importante población de cocodrilos, que durante la temporada de lluvias suelen abandonar sus hábitats e invaden áreas urbanas.

“Por esta razón, la Profepa en la entidad solicita a la población no alimentarlos, no interactuar con ellos, no entrar en pánico, así como solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes para su captura”, dijo.