Capturan a depredador

McAllen, Tx.- Ya son seis los delincuentes sexuales capturados durante este año por parte de las autoridades del estado, todos ellos integrantes de la lista de los 10 fugitivos más buscados en Texas.

El último en ser detenido es José Mario López, de 59 años de edad, quien ahora está bajo custodia luego de ser capturado en Winter Haven, Florida.

López era buscado por violación de su libertad condicional y por no registrarse como delincuente sexual, destacándose que su detención no fue el resultado de información recibida a través de Texas Crime Stoppers, por lo que no se pagará ninguna recompensa.

En enero de este año, López intencionalmente se liberó de su monitor de tobillo y huyó, por lo que se comenzó su búsqueda. En 1983 el sujeto fue condenado por robo de vivienda con la intención de cometer un delito sexual. Posteriormente recibió una condena de 70 años de prisión y fue puesto en libertad condicional en 2015 y se le exigió que se registrase como delincuente sexual de por vida, lo cual incumplió.