Captan cámaras triple ejecución y huida en San Pedro

Monterrey , México.- La Procuraduría de Justicia confirmó que los tres sujetos muertos en un ataque a un bar del Centrito Valle , en San Pedro, no son de Nuevo León y habrían acudido al estado con fines comerciales.

Aunque no adelantó más detalles de la investigación por los hechos ocurridos ayer por la noche, el Procurador de Justicia, Bernardo González Garza dijo que el triple asesinato fue captado en diferentes escenas por cámaras de seguridad.



"Sí hay algunos avances", aseguró.



"Iban llegando al negocio".



"Hay cámaras del C4 que nos están entregando", adelantó, "y las procesaremos de acuerdo a los horarios, no me adelantaría a decir si es crimen organizado".



Confirmó que las víctimas eran originarias de la Ciudad de México, Estado de México y Sinaloa.



"No son personas de Nuevo León, se encontraban aquí haciendo una actividad comercial", resaltó.



"Se está interrogando a todos los testigos de los hechos, eran muchos".