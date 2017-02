Candados a constructores; evitarán la piratería

Cd. Victoria, Tam./VMC

Por lo que piden empresas asentadas, que paguen impuestos, que presenten declaraciones a Hacienda, que se regionalice la obra para que los del sur no puedan ir a construir al norte y viceversa, para ser competitivos en los precios.

Así lo dijo el presidente del Compendio Económico Mexicano de la Industria de la construcción, Marco Antonio Soria Robles, al referir que hay bastantes constructoras piratas en todo el Estado, evadiendo impuestos y responsabilidades, que a determinado tiempo desaparecen o cambian su razón social para formar otra.

“Son empresas que nosotros les decimos las que no pagan impuestos, que nacen con los trienios o los sexenios y se van, no son empresas formales como la CEMIC , donde hay empresas de más de 30 años perteneciendo a la cámara”, comentó.

Señaló que es urgente poner más candados a la hora que saquen el padrón, para poder investigar quienes son y donde están establecidas para saber si en realidad están pagando los impuestos que están establecidos.

Dijo que hicieron propuestas a las autoridades estatales, como reforzar los candados, actualizar la Ley de Obra Pública en el Estado, el padrón de contratistas, entre otros.

“En la Ley de Obra Estatal, a nosotros nos pueden invitar a tres o cuatro empresas a un concurso, pero sino se presenta uno, se declara desierta y en la Federal si se presenta uno solo se puede abrir, aquí cada quien debe tener su responsabilidad y presentarse, para no perder los demás”, explicó.

Al cuestionarle de que tamaño es la corrupción en la obra pública señaló, “No, no, nosotros, CEMIC , no sabemos de dónde salen esas empresas, notros siempre hemos trabajado de la mano del gobierno, estamos trabajando en esta nueva administración, dejaron un recurso de la pasada administración y lo estamos ejerciendo en concursos y esperemos que no haya corrupción”, comentó.

Dijo que están saliendo las licitaciones por todo el Estado para hacer nuevas obras públicas, “No hay moches, no estoy enterado de que haya moches”, concluyó.