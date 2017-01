Cancelan despensas en las comunidades ejidales

Las despensas en las zonas rurales y comunidades ejidales están canceladas desde hace tiempo, en virtud de que este tipo de ayuda de corte social a los más necesitados aun no fluye y aterriza entre las familias del campo.

Y en ese tenor fueron entrevistados representantes de comunidades rurales y presidentes de Asociaciones como Fernando Compeán Gaytán y Benito Hernández, quienes entre otros coinciden en expresar que es fecha en que ya las despensas dejaron de fluir en esas comunidades .

“Están canceladas, se desconoce si es que han llegado una o dos despensas a alguien, tal vez sea en apoyo, no hay despensas en las comunidades a como se venían entregando de una manera bastante regular a mucha gente, ahorita no hay despensas , no sabemos que haya pasado”.

Sin embargo tienen la esperanza de que a posterior las cosas tomen su cauce, y s expongan a manos, es decir que nuevamente les pudieran apoyar con despensas que hoy en día sencillamente se esfumaron.

Piensan también que tal vez se trate de un reacomodo de las autoridades, y que ese sea el motivo por lo que esta pasando, al menos en el área agrícola ejidal desaparecieron.