Cancelan concierto del Komander, por seguridad

Madero. Por no contar con las medidas de seguridad que se requieren para un evento, el Grupo de Coordinación Zona Costa canceló el concierto del cantante llamado "Komander" que se celebraría el próximo sábado en el Estadio Tamaulipas.

El delegado de Seguridad Pública en la Zona Conurbada, Alejandro Beaven Magaña, informó que recibió la instrucción de sus superiores de que dicho evento musical se cancelaría, esto a raíz de una solicitud de empresario.

"Tenemos información de que se iba a llevar a cabo un concierto pero recibimos información ahora instrucciones del Grupo de Coordinación Zona Costa de que se va a cancelar por cuestiones de seguridad, parece que no están cumpliendo con todos los requisitos y pues precisamente apenas me acaban de informar y vamos a tomar acciones en eso".

Dijo que es una decisión que se tomó a nivel central, "la orden nos llega de que se tiene que suspender".

Alfredo Ríos mejor conocido en la farándula como el Komander habría anunciado en un hotel de Tampico, apenas la semana pasada que el concierto se encontraba en pie, y este miércoles fue cancelado, asegurando el jefe policiacos que no ha tenido contacto con el empresario.

"A mí no me toca informarle pero si él se me acerca yo le puedo dar la información que me han dado hasta ahorita pero a mí no me toca avalar, ni de dar los permisos a los conciertos, simplemente me dan la orden de que no cumple y ahora sí por cuestiones de seguridad que no puede seguir avanzando".