Cancelan competencia de Taekwondoínes mexicanos por falta de dinero

La Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD) informó que el equipo no viajará a territorio estadounidense debido a que no se liberaron a tiempo los recursos para el traslado por parte de la Conade. El torneo está programado entre el 31 de enero y el 3 de febrero en Las Vegas.



La selección nacional pretendía sumar el mayor número de unidades posibles en el escalafón antes del Mundial de especialidad , que tendrá lugar en Corea, en junio.



"Se perderán posiciones en el ranking, son 20 puntos y además a los muchachos les descontarán unidades ya que el año pasado se fue al Abierto de Canadá, Alemania y Estados Unidos, y se nos descuenta el 25 por ciento de todas las competencias que no se participarán en este 2017", expuso Alfonso Victoria, Jefe de Entrenadores de la selección.



Victoria lamentó la ausencia de los exponentes tricolores porque además se perderá la oportunidad de combatir bajo el nuevo sistema de puntuación.



"En ese evento veríamos cómo los jueces iban a aplicar el nuevo reglamento como la patada que vale ahora dos unidades y los puntos en contra, esto con la finalidad de hacer durante estos meses las adaptaciones adecuadas rumbo al Mundial", explicó.