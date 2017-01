Cancelación de Ford es solo el comienzo.- Donald Trump

Cd. de México.-Luego que Ford Motor Company frenó el proyecto para erigir una planta en San Luis Potosí, el Presidente electo de EU, Donald, Trump, agradeció a la compañía el gesto.

A través de su cuenta de Twitter, el magnate celebró que la decisión de la armadora significara la creación de 700 nuevos empleos en Estados Unidos.

"Gracias a Ford por desechar su nueva planta en México y crear 700 nuevos empleos en Estados Unidos. Esto es solo el comienzo, mucho más por venir", escribió el neoyorquino.

Con la cancelación de la inversión de Ford , además de perderse mil 600 millones de dólares en inversión extranjera y 2 mil 800 empleos directos que se iban a generar, decenas de proveedores deberán absorber pérdidas cuantiosas al quedarse entrampados.

Para concretar la llegada de la armadora, el Gobierno estatal otorgó beneficios fiscales de una exención del pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) al 100 por ciento durante 10 años y la exención del predial a 100 por ciento, según la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow