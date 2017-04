Canales de BBC salen del aire en tv de paga

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Los canales BBC Entertainment, BBC Earth y CBeebies salen del aire en la televisión de paga a partir de hoy jueves. Según la filial internacional del canal británico la estrategia responde a una necesidad de diversificación. Con la salida de los canales ¿quiénes ganan?.

En el caso de los servicios de streaming, Netflix tendrá en su catálogo más de 35 producciones de BBC entre series de televisión y documentales y tiene títulos como "Sherlock". Mientras que Blim cuenta con 30 títulos y en su mayoría son series de televisión y cuenta con las temporadas de "Doctor Who". Incluso Clarovideo también ofrece productos del canal inglés, en su mayoría documentales de naturaleza.

Los contenidos de BBC Entertainment, BBC Earth y CBeebies, también migrarán a diferentes canales en televisión de paga, como Syfy, donde se estrenará en exclusiva la temporada 10 de "Doctor Who". Además, Canal Judicial, que se hizo de más de 30 producciones originales de la cadena británica, entre las que destacan documentales como "Mark Zuckerberg: Inside Facebook" y "The Truth About Meat". Mientras que uno de los shows consentidos de la audiencia mexicana, "The Graham Norton Show" podrá verse a través de Film & Arts.

En cuanto a la televisión abierta, TV Azteca, Televisa, Canal 11, Canal 22, SPR y Unidad de Televisión de Guanajuato, tendrán propuestas muy interesantes para todos los miembros de la familia. Un ejemplo es el increíble documental filmado exclusivamente en México, "Wild Mexico", que se podrá ver por Canal Once.

A mediados del año pasado se anunció la entrada de BBC Earth a la parrilla de canales en televisión de paga, sin embargo, su entrada se retrasó por varios meses y fue a finales de 2016 que tuvo su estreno.